Киркоров назвал самых скромных артистов шоу-бизнеса

Певец Филипп Киркоров прокомментировал возможное участие Димы Билана в шоу «Маска». В эфире программы на телеканале НТВ члены жюри предположили, что победитель конкурса «Евровидение» может скрываться в костюме Мамонтенка.

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Алексей Воробьев попросил Мамонтенка подпрыгнуть, как в 2008-м на «Евровидении», после чего участник сумел повторить коронный прыжок Билана. Также к мысли о том, что Билан может выступать в костюме, члены жюри пришли после выступления артиста с песней Pink «Try».

Киркоров предположил, что своими действиями Мамонтенок либо слишком быстро «сдал» себя, либо пытается запутать жюри. Певец отметил, что персонаж слишком много говорит о себе, после чего заявил, что Билан чересчур скромен для такого поведения.

«Это второй человек по скромности, которого я встречаю в нашем шоу-бизнесе. На первом месте Валерий Леонтьев», — заявил Киркоров.