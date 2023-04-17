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20 минут назад

Киркоров назвал Леонтьева и Билана самыми скромными артистами шоу-бизнеса

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров прокомментировал возможное участие Димы Билана в шоу «Маска». В эфире программы на телеканале НТВ члены жюри предположили, что победитель конкурса «Евровидение» может скрываться в костюме Мамонтенка.

Киркоров назвал самых скромных артистов шоу-бизнеса
Фото: 

Алексей Воробьев попросил Мамонтенка подпрыгнуть, как в 2008-м на «Евровидении», после чего участник сумел повторить коронный прыжок Билана. Также к мысли о том, что Билан может выступать в костюме, члены жюри пришли после выступления артиста с песней Pink «Try».

Киркоров предположил, что своими действиями Мамонтенок либо слишком быстро «сдал» себя, либо пытается запутать жюри. Певец отметил, что персонаж слишком много говорит о себе, после чего заявил, что Билан чересчур скромен для такого поведения.

«Это второй человек по скромности, которого я встречаю в нашем шоу-бизнесе. На первом месте Валерий Леонтьев», — заявил Киркоров.

В десятом выпуске четвертого сезона — первом полуфинале шоу «Маска» на НТВ — члены жюри разоблачили Хомяка. В костюме скрывалась певица Анита Цой.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Дима Билан,Анита Цой,Алексей Воробьев,Филипп Киркоров,
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