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Волочкова ответила на вопрос о свадьбе с «Дедом Морозом»

На вопрос о несостоявшейся свадьбе с кондитером Дмитрием Дюраном ответила балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro. Она заявила, что анонс церемонии с «любимым Дедом Морозом» в соцсетях был розыгрышем.

Волочкова ответила на вопрос о свадьбе с «Дедом Морозом»
© globallookpress.com

«Что касается истории с нашей свадьбой в Лапландии, которая наделала столько шума, — неужели добрые люди не поняли, что это была шутка? Особенно, когда я говорила, что ищу оленей. Вы не поверите — многие восприняли мою шутку настолько серьезно, что действительно стали искать оленей!» — рассказала танцовщица.

При этом звезда назвала их с Дюраном отношения близкими. Волочкова добавила, что хотела полететь с мужчиной на Мальдивы, но путешествие не сложилось.

В декабре 2022 года Волочкова раскрыла личность своего избранника и объявила дату свадьбы. «Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии», — написала она в соцсетях. Бракосочетание, по ее словам, должно было случиться в конце января 2023 года. Еще тогда некоторые пользователи сети усомнились в достоверности этой информации.

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