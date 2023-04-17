Серов отдал помощнику двухэтажный дом

Певец Александр Серов взял к себе в помощники по хозяйству своего поклонника по имени Егор и отдал ему целый дом. Об этом пишет «Газета.ру».

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По словам звезды, для молодого человека он выделил отдельный дом на своем участке. Интерьер двухэтажного особняка выполнен в стиле «дворцовый шик». Егору нельзя принимать гостей в новом жилище.

Певец поведал, что уже познакомился с родителями помощника. Когда они приезжали, то Серов расположил их в одной из своих квартир, расположенных недалеко от загородного дома.

В будущем артист намерен подарить Егору отдельную жилплощадь. Серов уверен, что его дочь Мишель не будет против, так как она уже владеет большим домом, а также квартирой. В свою очередь, помощник добавил, что «подумает» над предложением принять в подарок квартиру.