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24 минуты назад

Серов отдал помощнику двухэтажный дом

Елена Прошина

Певец Александр Серов взял к себе в помощники по хозяйству своего поклонника по имени Егор и отдал ему целый дом. Об этом пишет «Газета.ру».

Серов отдал помощнику двухэтажный дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, для молодого человека он выделил отдельный дом на своем участке. Интерьер двухэтажного особняка выполнен в стиле «дворцовый шик». Егору нельзя принимать гостей в новом жилище.

Певец поведал, что уже познакомился с родителями помощника. Когда они приезжали, то Серов расположил их в одной из своих квартир, расположенных недалеко от загородного дома.

В будущем артист намерен подарить Егору отдельную жилплощадь. Серов уверен, что его дочь Мишель не будет против, так как она уже владеет большим домом, а также квартирой. В свою очередь, помощник добавил, что «подумает» над предложением принять в подарок квартиру.

Ранее Александр Серов рассказал, что до сих пор не простил бывшей жене Елене Стебеневой старые обиды. Из-за этого экс-супруги не общаются. По словам певца, 17 лет семейной жизни «потерпели фиаско», что он до сих пор не пережил.

Шоу-бизнес,Александр Серов,
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