Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо из-за новых совместных фото. Соответствующие изображения публикует TMZ.

Папарацци засняли манекенщицу в компании телезвезды на музыкальном фестивале Coachella. На размещенных кадрах видно, что Ди Каприо разговаривает с Шейк и Стеллой Максвелл, которая посетила концерты вместе с подругой. Кроме того, на некоторых снимках мужчина гладит супермодель по плечу.

Сами знаменитости никак не комментировали слухи о своих романтических отношениях.