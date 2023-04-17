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Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо

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Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо из-за новых совместных фото. Соответствующие изображения публикует TMZ.

Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо
© Lenta.ru

Папарацци засняли манекенщицу в компании телезвезды на музыкальном фестивале Coachella. На размещенных кадрах видно, что Ди Каприо разговаривает с Шейк и Стеллой Максвелл, которая посетила концерты вместе с подругой. Кроме того, на некоторых снимках мужчина гладит супермодель по плечу.

Сами знаменитости никак не комментировали слухи о своих романтических отношениях.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.

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