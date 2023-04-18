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39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты

Свой секрет красоты раскрыла 5-tv.ru 39-летняя певица Алсу. Она призналась в любви к косметологическим процедурам и в многолетнем использовании «уколов красоты».

39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты
© РИА Новости

«Что уж тут скрывать… Не буду лукавить, все, что дооперационное, делаю понемножечку. Это так называемые уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры», — рассказала артистка.

По словам Алсу, она начала посещать косметолога после того, как ей исполнилось 30 лет. При этом к услугам пластических хирургов она не прибегала.

Ранее 45-летняя певица Жасмин раскрыла процедуры своей бьюти-рутины.

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