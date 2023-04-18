В Краснодаре отменили концерт группы «ГРОТ»

В Краснодаре 17 апреля отменили концерт рэп-группы «ГРОТ». Об этом артисты сообщили за час до выступления в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал / «ГРОТ»

«За час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать», — рассказали музыканты.

Также концерты отменили в Ростове на Дону и Воронеже. Информация о возврате билетов размещена в сообществе во «Вконтакте».