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В российском городе отменили концерт группы «ГРОТ»

В Краснодаре 17 апреля отменили концерт рэп-группы «ГРОТ». Об этом артисты сообщили за час до выступления в своем Telegram-канале.

В Краснодаре отменили концерт группы «ГРОТ»
© Telegram-канал / «ГРОТ»

«За час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать», — рассказали музыканты.

Также концерты отменили в Ростове на Дону и Воронеже. Информация о возврате билетов размещена в сообществе во «Вконтакте».

Ранее концерт российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми. Накануне выступления отменили в Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Отмечается, что причиной послужила критика специальной военной операции (СВО) со стороны артистки.

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