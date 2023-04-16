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1 час назад

Племянник Кончаловского вновь подал в суд на Спиркину

Ирина Лебедева

Актриса Ольга Спиркина и журналист Дмитрий Кончаловский — племянник Андрона Кончаловского — развелись еще в 2020 году. Инициатором развода была Ольга, причиной называлось пристрастие Дмитрия к алкоголю.

Племянник Кончаловского вновь подал в суд на Спиркину
Фото: Кино-Театр.Ру.Кино-Театр.Ру.

Дмитрий уже ранее подавал в суд: требовал от супруги, невзирая на то, что брак длился всего несколько лет, раздела имущества.

Теперь же Кончаловский требует от Спиркиной миллион рублей за моральный ущерб. Он заявляет, что бывшая жена его оклеветала, испортила ему репутацию. Также он требует удалить все публикации, в которых его называют алкоголиком, - пишет СтарХит.

Дмитрий Кончаловский и Ольга Спиркина в браке прожили всего три года. Но претензии племянник Андрея Кончаловского к бывшей жене имеет значительные. Он подал в Тверском суде иск к Спиркиной на 18 миллионов рублей. Из них 2 миллиона – за купленный в браке автомобиль, остальное – доходы от школы телевизионного мастерства, где Дмитрий был директором.

Шоу-бизнес,Ольга Спиркина,Андрей Михалков-Кончаловский,
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