Племянник Кончаловского вновь подал в суд на Спиркину

Актриса Ольга Спиркина и журналист Дмитрий Кончаловский — племянник Андрона Кончаловского — развелись еще в 2020 году. Инициатором развода была Ольга, причиной называлось пристрастие Дмитрия к алкоголю.

Фото: Кино-Театр.Ру. Кино-Театр.Ру.

Дмитрий уже ранее подавал в суд: требовал от супруги, невзирая на то, что брак длился всего несколько лет, раздела имущества.

Теперь же Кончаловский требует от Спиркиной миллион рублей за моральный ущерб. Он заявляет, что бывшая жена его оклеветала, испортила ему репутацию. Также он требует удалить все публикации, в которых его называют алкоголиком, - пишет СтарХит.