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Mash: Паша Техник останется в рехабе до сентября

Рэпер Паша Техник останется в рехабе как минимум до сентября. Это решение приняли врачи, сообщает Telegram-канал «Mash».

Mash: Паша Техник останется в рехабе до сентября
© Газета.Ru

Сейчас Техник восстанавливается в частной психиатрической и наркологической клинике в Москве в районе Печатники. Стоимость лечения обойдется рэперу и его команде примерно в 2 млн руб.

Отмечается, что в последний раз Техник выходил на связь в январе 2023 года. Он сообщил, что проходит курс лечения, поэтому выйдет из больницы нескоро. И подчеркнул, что врачи его не ограничивают: разрешают пользоваться интернетом, играть в видеоигры, смотреть телевизор и прочее.

Рэпера Пашу Техника госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Тогда Техника госпитализировали в Боткинскую больницу. 8 октября музыкант вышел из комы. Он рассказал, что сдал анализы и у него нет «половых болезней», и пообещал, что «больше так делать не будет».

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