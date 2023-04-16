Mash: Паша Техник останется в рехабе до сентября

Отмечается, что в последний раз Техник выходил на связь в январе 2023 года. Он сообщил, что проходит курс лечения, поэтому выйдет из больницы нескоро. И подчеркнул, что врачи его не ограничивают: разрешают пользоваться интернетом, играть в видеоигры, смотреть телевизор и прочее.

Рэпера Пашу Техника госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Тогда Техника госпитализировали в Боткинскую больницу. 8 октября музыкант вышел из комы. Он рассказал, что сдал анализы и у него нет «половых болезней», и пообещал, что «больше так делать не будет».