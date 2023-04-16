Наташа Королева выложила пасхальный пост в цветах украинского флага
Певица Наташа Королева выложила провокационный пасхальные пост. Пользователи обратили внимание на цвета украинского флага. Королева поделилась праздничным снимком, который сделала на Мальдивских островах. Сейчас российская исполнительница находится на отдыхе.
На фотографии она показала покрашенные яйца и кулич. Пользователи отреагировали на цвета яиц, которые были желтыми, синими и красными. Некоторые посчитали это отсылкой к украинскому флагу.
«Наташа, люблю Вас... но фото провокационное, не все верующие поймут...»;
«Наташа все с желто-синими цветами заигрывает... Ой, Натаха завязывай, с огнем играешь», — обратили внимание подписчики.
Те, кто не заметил национальных цветов Украины, обратили внимание на глубокое декольте и посоветовали быть скромнее, напомнив, что праздник святой. Некоторые пошутили, что подача поздравительного поста была очень стильной и назвали откровенный вырез Королевой «подсолнухами».