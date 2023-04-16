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52 минуты назад

Киркоров сообщил, что готов принять участие в спецоперации

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров сообщил, что, при необходимости, готов отправиться на передовую. Таким образом он прокомментировал саркастическое заявление Максима Галкина*.

Киркоров сообщил, что готов принять участие в спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уехавший из России юморист на одном их своих концертов пошутил следующим образом:

«Ангелина Вовк сказала, что готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашей. На ее месте я бы взял Филю. Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено».

Киркоров не сразу ответил на эти слова. Но накануне все же высказался. Его цитирует НТВ.

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», - отметил король российской поп-музыки.

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» оговорился и в одном из выпусков он назвал певицу Валерию «Валерой». В следующих эпизодах Киркоров оконфузился похожим образом, забыв имя Регины Тодоренко. В итоге Киркоров публично объяснил, почему у него случаются провалы в памяти. По словам певца, он до сих пор страдает от последствий перенесенного коронавируса.

*Признан иноагентом в РФ.

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