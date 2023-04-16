Харламов извинился перед Асмус

Именно тогда широкой публике стало известно, что резидент Comedy Club и его бывшая жена после развода продолжают жить под одной крышей. Харламов упрекнул Кристину в том, что она не оплачивает коммунальные расходы, живя на всем готовом. «Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!», — съязвил Гарик.