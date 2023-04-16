Харламов извинился перед Асмус
Еще в декабре прошлого года Гарик Харламов на «ОХ-шоу» пошутил про дом, который якобы оставил Асмус и своей дочери Анастасии.Тогда Кристина резко раскритиковала экс-супруга, - пишет портал vokrug.tv.
«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег», — написала звезда.
Актриса тогда констатировала, что Гарик до сих пор в обиде на нее из-за развода.
«Постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем», — написала Асмус.
Именно тогда широкой публике стало известно, что резидент Comedy Club и его бывшая жена после развода продолжают жить под одной крышей. Харламов упрекнул Кристину в том, что она не оплачивает коммунальные расходы, живя на всем готовом. «Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!», — съязвил Гарик.
Но позднее Харламов все же принес извинения экс-супруге.
«Была ситуация, когда моя шутка задела Кристину. Но я всегда извиняюсь, говорю: “Извините, переборщил!” Мы — мужики, такое бывает, да», — сказал он.
Журналисты поинтересовались, как Кристина отнеслась к извинениям Гарика.
Асмус ответила, что сейчас между ней и бывшим мужем — хорошие дружеские отношения. И очень скоро она наконец-то переберется в собственный дом.
В конце прошлого года был громкий скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. В ходе этого выяснилось, что супруги делят два этажа — на первом проживает Гарик, а на втором — Кристина.