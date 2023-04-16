Запашный назвал пересылку картинок в мессенджерах «бескультурием»

«Вот прям не понимаю тех людей, которые пересылают поздравления по праздникам и особенно по церковным праздникам. Что это: лень, бескультурье, неуважение? Зачем пересылать? Неужели лень что-то написать от себя, прикрепить картинку или видео, но точно не пересылать то, что прислали тебе!» - написал народный артист России в Telegram.