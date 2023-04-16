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47 минут назад

Запашный назвал пересылку картинок в мессенджерах «бескультурием»

Ирина Лебедева

В праздничные дни мессенджеры наполняются однообразными картинками с поздравлениями, которые люди пересылают друг другу. Знаменитый дрессировщик и общественный деятель Эдгард Запашный считает, что массовое засорение чатов свидетельствует о неуважении людей друг к другу, - пишет teleprogramma.pro.

Запашный назвал пересылку картинок в мессенджерах «бескультурием»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот прям не понимаю тех людей, которые пересылают поздравления по праздникам и особенно по церковным праздникам. Что это: лень, бескультурье, неуважение? Зачем пересылать? Неужели лень что-то написать от себя, прикрепить картинку или видео, но точно не пересылать то, что прислали тебе!» - написал народный артист России в Telegram.

Запашный в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что считает важным начать работать над процедурой отзыва звания «Народный артист России» у ряда звезд шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Эдгард Запашный,
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