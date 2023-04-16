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1 час назад

Лепс озвучил сумму желаемого гонорара

Ирина Лебедева

Григорий Лепс был в числе гостей на праздновании 55-летия Владимира Преснякова. Артист много шутил, активно ухаживал за Ларисой Долиной и соперничал за ее внимание с Леонидом Ярмольником, - пишут 7days.ru.

Лепс озвучил сумму желаемого гонорара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе праздника журналистка шоу «Ты не поверишь!» на НТВ поинтересовалась у певца, можно ли его пригласить петь на ее собственной свадьбе.

Лепс ответил, что готов украсить собой любое торжество за гонорар от 10 миллионов рублей.

Эта цифра удивила публику. Но Григорий не отступил.

«Копите, копите. Собирайте со всего миру по нитке», - заявил он.

При этом Лепс предупредил, что может и испортить праздник, если переберет спиртного.

Как признался Григорий Лепс, все женщины хороши, но артист осознает, что каждый человек имеет вторую половинку. По словам Григория, сейчас он одинок.

Ранее артист назвал качества, которыми должна обладать избранница.

«Честность, порядочность, доброта, ну и чтобы она была красивая. У меня второй половинки нет», - рассказал Лепс.

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