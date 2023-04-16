Хадид поддержала певицу, которую обвинили в чрезмерной худобе

«Поэтому в следующий раз, когда кто-то захочет написать неприятную статью, чтобы посмеяться, или злобный комментарий, чтобы получить несколько лайков, просто помните об этом. Если кто-то хочет сказать что-то плохое о другом человеке, не участвуйте в этом разговоре. Гораздо круче быть добрыми. Люблю вас, ребята. И тебя, Ари, тоже люблю. То, что ты делаешь, очень важно, горжусь тобой», — подытожила Белла. И Ариана в долгу не осталась: «А я люблю тебя и твое большое сердце», — написала певица в комментариях. Ну что тут скажешь, просто идеальный пример для подражания (и мы сейчас вовсе не о худобе).