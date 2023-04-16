Хадид поддержала певицу, которую обвинили в чрезмерной худобе

Белла Хадид поддержала Ариану Гранде, которую обвинили в чрезмерной худобе
Как бы нам ни хотелось верить, что бодишейминг остался в прошлом, негативные комментарии о внешности можно найти под постами любого артиста. И последней жертвой хейтеров стала Ариана Гранде: подписчики буквально атаковали певицу обвинениями в том, что ее худоба в последнее время кажется совсем нездоровой. Дошло до того, что 29-летней звезде пришлось лично ответить на критику в искреннем видео в ТикТоке. Она призвала людей не торопиться комментировать внешний вид человека, не зная, какие у него проблемы.
«Вы сравниваете мое нынешнее тело с самой нездоровой версией меня. Тогда я была на антидепрессантах, выпивала и неправильно питалась», — призналась бывшая невеста Пита Дэвидсона.
За Ариану вступилась и Белла Хадид, которая так же честно отвечает на нападки хейтеров и откровенно рассказывает о своих проблемах со здоровьем.
«Никогда не знаешь, с чем кто-то имеет дело морально или физически, — написала супермодель в запрещенной соцсети. — Болезнь или депрессия. Горе или душевная боль. Вы никогда не узнаете, пока не окажетесь в шкуре того, о ком пишете. Вместо непрошеных советов или мнений, осуждения или агрессии просто попробуйте протянуть руку помощи и быть добрым».
Модель удивила реакция фанатов.
«Всегда есть причина, почему люди так выглядят или чувствуют себя, поэтому старайтесь быть мягкими, особенно когда вы не знаете кого-то лично и не в курсе того, через что они прошли. Инастаграм* ненастоящий, и мы должны смотреть глубже и сознательно напоминать себе, что каждый из нас всего лишь человек, который старается изо всех сил».
Хадид призвала не бросаться с критикой ради хайпа.
«Поэтому в следующий раз, когда кто-то захочет написать неприятную статью, чтобы посмеяться, или злобный комментарий, чтобы получить несколько лайков, просто помните об этом. Если кто-то хочет сказать что-то плохое о другом человеке, не участвуйте в этом разговоре. Гораздо круче быть добрыми. Люблю вас, ребята. И тебя, Ари, тоже люблю. То, что ты делаешь, очень важно, горжусь тобой», — подытожила Белла. И Ариана в долгу не осталась: «А я люблю тебя и твое большое сердце», — написала певица в комментариях. Ну что тут скажешь, просто идеальный пример для подражания (и мы сейчас вовсе не о худобе).
*Запрещен в РФ.