Орбакайте поздравила отца с днем рождения

Кристина Орбакайте в микроблоге выложила совместное фото с отцом. Миколас Орбакас, советский и российский артист литовского происхождения, родился с разницей в один день со своей прославленной бывшей супругой. Он старше Пугачевой на четыре года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Орбакас - первый из пяти мужей Примадонны. Их брак с Аллой, которой к моменту свадьбы было всего 20, продлился четыре года: с 1969 по 1973. Второй брак Миколаса оказался удачным и долгим. С дочерью и ее семьей он всегда поддерживал хорошие отношения, - сообщает gazeta.ru.

Телеграм

Сейчас Орбакас на пенсии, живет между Литвой и Москвой. Иногда подрабатывает на корпоративах. Пенсию получает скромную, но Кристина помогает ему деньгами.