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1 час назад

Орбакайте поздравила отца с днем рождения

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте в микроблоге выложила совместное фото с отцом. Миколас Орбакас, советский и российский артист литовского происхождения, родился с разницей в один день со своей прославленной бывшей супругой. Он старше Пугачевой на четыре года.

Орбакайте поздравила отца с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орбакас - первый из пяти мужей Примадонны. Их брак с Аллой, которой к моменту свадьбы было всего 20, продлился четыре года: с 1969 по 1973. Второй брак Миколаса оказался удачным и долгим. С дочерью и ее семьей он всегда поддерживал хорошие отношения, - сообщает gazeta.ru.

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Сейчас Орбакас на пенсии, живет между Литвой и Москвой. Иногда подрабатывает на корпоративах. Пенсию получает скромную, но Кристина помогает ему деньгами.

Во втором браке у Орбакаса родился сын Фабиан. Тем не менее дочь артист не забывал никогда. Он общается с Кристиной и ее детьми, своими внуками, до сих пор.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,
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