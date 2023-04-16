Супруга Диброва рассказала, как перенервничала из-за сына

«Поехал кататься на велосипеде один. Звонит и говорит: «Мама, я уехал далеко, не знаю, как вернуться, сейчас сядет телефон. Забери меня». Называет деревню, а я такое название первый раз слышу. Я в таком шоке...Просто поседела. Но Саша успел сбросить локацию, и я ему сказала, чтобы с этого места он никуда не двигался. Навигация показывала 20 минут езды на машине от нашего дома. В общем спасли Сашу, и я запретила ему уезжать так далеко от дома одному. А маму он, конечно, не щадит»,- пожаловалась Полина.