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12 минут назад

Супруга Диброва рассказала, как перенервничала из-за сына

Ирина Лебедева

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в микроблоге в микроблоге поделилась неприятной историей. Их старший сын поехал кататься на велосипеде и заблудился. У подростка сел аккумулятор на телефоне, правда, он успел позвонить матери и скинуть геолокацию. Об этом пишет gazeta.ru.

Супруга Диброва рассказала, как перенервничала из-за сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поехал кататься на велосипеде один. Звонит и говорит: «Мама, я уехал далеко, не знаю, как вернуться, сейчас сядет телефон. Забери меня». Называет деревню, а я такое название первый раз слышу. Я в таком шоке...Просто поседела. Но Саша успел сбросить локацию, и я ему сказала, чтобы с этого места он никуда не двигался. Навигация показывала 20 минут езды на машине от нашего дома. В общем спасли Сашу, и я запретила ему уезжать так далеко от дома одному. А маму он, конечно, не щадит»,- пожаловалась Полина.

33-летняя Полина Диброва замужем за 62-летним Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары трое сыновей – Илья, Федор и Александр.

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