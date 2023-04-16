Кудрявцева рассказала о «хулиганской» юности

Как оказалось, известная телеведущая Лера Кудрявцева в школьные годы не блистала примерным поведением. Лера рассказала об этом в шоу «Ты не поверишь!». Оказалась, что она даже несколько раз принимала участие в драках, из-за чего ее наказывали родители.

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«Это как будто было в прошлой жизни. Как будто это было не со мной. Но я правда была хулиганка», — призналась Кудрявцева.

Лере легко давались гуманитарные предметы. А вот точные науки она старалась списывать у соседа по парте, которого звали Константин. Кстати, с ним телеведущая дружит до сих пор. Константин также был гостем шоу, - пишет 5 Канал.

Мужчина заявил, что в школьные годы Лера была заводилой.

«В нашей команде она точно была атаманшей. Она постоянно наряжалась в школу откровенно, как считали преподаватели. Красила ногти, губы, ресницы, а нельзя же было», — рассказал он.

Константин признался, что очень рад, что его одноклассница, став звездой, не зазналась.