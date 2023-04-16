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Собчак раскритиковали за поздравление Пугачевой с днем рождения

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Телеведущая Ксения Собчак нарвалась на критику подписчиков из-за поздравления певицы Аллы Пугачевой с днем рождения. Поздравления журналистка написала в публикации на личной странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Алла Борисовна! Любим вас! Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть "Родина-Мать!"» — подписала она архивное фото с артисткой.

«Родина-мать? Пугачева? Вы в своем уме? Посетите Мамаев курган!», «Она точно не моя родина. Песни ее люблю, но все ее хиты из далеких лет. Моя родина сейчас те, кто со своей страной», «Ксения Анатольевна, вы переигрываете», — прокомментировали юзеры.

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд певицы Аллы Пугачевой из России.

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