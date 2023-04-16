Бузова рассказала, как справляется с неприятными случайностями

Несмотря на то, что ряд СМИ, а также хейтеры в социальных сетях подолгу обсуждают нелепые ситуации, которые время от времени случаются с Ольгой Бузовой, сама поющая телеведущая всерьез к этому не относится.

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По словам звезды, конфузов с ней не приключается, поскольку все досадные мелочи она быстро расставляет по местам благодаря быстрой реакции после занятий боксом. Также спорт научил ее перестать нервничать по пустякам. Об этом пишет издание vnimanie.pro.

«У меня очень быстрая реакция, я спортсменка, в какой-то степени, занимаюсь боксом. У меня нет времени подумать, надо быстро принимать решение. Я вообще счастлива каждую секунду, поэтому с этим словом не хочу знакомиться», — заявила певица.