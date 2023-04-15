Ургант спел дуэтом с Пугачевой

Иван Ургант под псевдонимом Гриша Ургант выпустил песенный дуэт с Аллой Пугачевой. Об этом он сообщил поклонникам в личном микроблоге.

Ургант выложил кавер-версию хита Аллы Борисовны «Я не могу без тебя». Куплеты пел он сам, припев остался нетронутым: его, как и много лет назад, исполняет Примадонна.

Как поясняет gazeta.ru, эту композицию Пугачева создала вместе с композитором Юрием Чернавским в 1989 году.