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Ургант спел дуэтом с Пугачевой

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Иван Ургант под псевдонимом Гриша Ургант выпустил песенный дуэт с Аллой Пугачевой. Об этом он сообщил поклонникам в личном микроблоге.

Ургант спел дуэтом с Пугачевой
© РИА Новости

Ургант выложил кавер-версию хита Аллы Борисовны «Я не могу без тебя». Куплеты пел он сам, припев остался нетронутым: его, как и много лет назад, исполняет Примадонна.

Как поясняет gazeta.ru, эту композицию Пугачева создала вместе с композитором Юрием Чернавским в 1989 году.

Народная артистка СССР Алла Пугачева в свое время являлась самой яркой звездой на небосводе отечественной эстрады. Как отметил бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник, феномен Примадонны так никто и не повторил.

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