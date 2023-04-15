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Кучера обвинил Вайкуле в пристрастии к алкоголю

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Недавно в Генпрокуратуру поступило заявление с требованием проверить, не финансирует ли Алла Пугачева армию Украины. Бумагу направил Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кучера обвинил Вайкуле в пристрастии к алкоголю
© РИА Новости

Примадонна не стала комментировать эту информацию. Но ее подруга Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева не отправляла деньги на помощь украинской армии, поскольку в последнее время у нее нет никаких доходов. Какое-то время назад она сама даже попросила у Аллы Борисовны взаймы, но та отказала, сославшись на материальные сложности.

Оскар Кучера, в свою очередь, заметил, что выступление Вайкуле похоже слова нетрезвого человека, - сообщает bloknot.ru

«Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать…На месте Пугачевой я бы ей тоже денег не дал», — написал телеведущий в Телеграмм-канале.

Ранее Станислав Садальский высмеял Оскара Кучеру, который раскритиковал Аллу Пугачеву.

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