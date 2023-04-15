Кучера обвинил Вайкуле в пристрастии к алкоголю

Недавно в Генпрокуратуру поступило заявление с требованием проверить, не финансирует ли Алла Пугачева армию Украины . Бумагу направил Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин .

Примадонна не стала комментировать эту информацию. Но ее подруга Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева не отправляла деньги на помощь украинской армии, поскольку в последнее время у нее нет никаких доходов. Какое-то время назад она сама даже попросила у Аллы Борисовны взаймы, но та отказала, сославшись на материальные сложности.