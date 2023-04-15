$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Дзюник рассказал о «феномене» Пугачевой

Ирина Лебедева

Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник убежден, что «повторить феномен Пугачевой не смог никто. Дело в том, что Алла Пугачева каждую композицию превращала в настоящее представление.

«Пугачева превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами, — сказал Дзюник.

В беседе с журналистами NEWS.ru признался, что когда-то и сам

«ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».

Дзюник подчеркнул, что не поддерживает взгляды уехавшей из России Аллы Борисовны, но

«вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».

Алла Пугачева, несмотря на официальное окончание певческой карьеры, готова иногда делать исключения, сообщил «Московскому комсомольцу» известный промоутер Сергей Лавров. Он полагает, что Пугачева в основном отказывается от выступления из-за не тех гонораров, которые она требует.

Шоу-бизнес,Видео,Леонид Дзюник,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий