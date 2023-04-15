Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник убежден, что «повторить феномен Пугачевой не смог никто. Дело в том, что Алла Пугачева каждую композицию превращала в настоящее представление.

«Пугачева превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами, — сказал Дзюник.

В беседе с журналистами NEWS.ru признался, что когда-то и сам

«ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».

Дзюник подчеркнул, что не поддерживает взгляды уехавшей из России Аллы Борисовны, но

«вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».