Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник убежден, что «повторить феномен Пугачевой не смог никто. Дело в том, что Алла Пугачева каждую композицию превращала в настоящее представление.
«Пугачева превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами, — сказал Дзюник.
В беседе с журналистами NEWS.ru признался, что когда-то и сам
«ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».
Дзюник подчеркнул, что не поддерживает взгляды уехавшей из России Аллы Борисовны, но
«вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».
Алла Пугачева, несмотря на официальное окончание певческой карьеры, готова иногда делать исключения, сообщил «Московскому комсомольцу» известный промоутер Сергей Лавров. Он полагает, что Пугачева в основном отказывается от выступления из-за не тех гонораров, которые она требует.