Инстасамке запретили въезд в Латвию

Рэпера Дарью Зотееву, известную рублике под сценическим псевдонимом Инстасамка, МИД Латвии внес в «черный список». Теперь ей запрещен въезд в страну на неопределенный срок, - пишет РИА Новости со ссылкой на Твиттер главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича
«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - сообщил он.
Ранее Зотееву внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» после сообщений о том, что она якобы оказывала финансовую поддержку российской армии.
Инстасамка (Instasamka) - исполнительница, ставшая первой российской девушкой, снискавшей широкую популярность в рэп-индустрии.