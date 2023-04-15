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32 минуты назад

Инстасамке запретили въезд в Латвию

Ирина Лебедева

Рэпера Дарью Зотееву, известную рублике под сценическим псевдонимом Инстасамка, МИД Латвии внес в «черный список». Теперь ей запрещен въезд в страну на неопределенный срок, - пишет РИА Новости со ссылкой на Твиттер главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича

Инстасамке запретили въезд в Латвию
Фото: ТелеграмТелеграм

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - сообщил он.

Ранее Зотееву внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» после сообщений о том, что она якобы оказывала финансовую поддержку российской армии.

Инстасамка (Instasamka) - исполнительница, ставшая первой российской девушкой, снискавшей широкую популярность в рэп-индустрии.

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