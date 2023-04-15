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Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» проиграла Бузовой в суде

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала иск к Ольге Бузовой более, чем на 1,5 млн евро. То есть на возмещение затрат на утилизацию нереализованного продукта. Сообщалось, что звезда не исполняла контракт по продвижению продукта. Об этом сообщает ФАН.

Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» проиграла Бузовой в суде
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Однако оказалось, что «Глобал Вайн дистрибьюшен», выпускающая алкогольный напиток под маркой BUZWINE с лицом Бузовой на этикетке, уже проиграла суд с певицей. Сейчас производитель судится с «Арчер Мьюзик». Об этом рассказал PR-директор звезды.

«"Глобал Вайн" нашей компании на сегодняшний день уже проиграла все суды», — констатировал он.

Ранее российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что планирует отправить свой новый клип на Каннский фестиваль.

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