Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» проиграла Бузовой в суде

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала иск к Ольге Бузовой более, чем на 1,5 млн евро. То есть на возмещение затрат на утилизацию нереализованного продукта. Сообщалось, что звезда не исполняла контракт по продвижению продукта. Об этом сообщает ФАН.