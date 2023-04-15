Сябитова поделилась планами на старость

«Я только поддерживаю ту красоту, которую мне помогли вернуть специалисты, используя в основном домашние способы. Сейчас я хочу стареть, как великая Майя Плисецкая. И хотя Плисецкая уделяла большое внимание своей внешности, она не боялась появляться на важных мероприятиях совершенно без макияжа. И такая смелость не только не подмочила репутацию Плисецкой, но наоборот, возвысила ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин», — объяснила телесваха.