Сябитова поделилась планами на старость

Розе Сябитовой 61 год. Знаменитая телесваха прекрасно выглядит, не скрывая, что пользовалась помощью пластических хирургов.
Телеведущая делала подтяжку лица, липосакцию и другие процедуры. Но все это осталось в прошлом. Роза Раифовна сообщила, что более не будет прибегать к радикальным мерам. Она планирует стареть достойно, - пишет СтарХит.
«Я только поддерживаю ту красоту, которую мне помогли вернуть специалисты, используя в основном домашние способы. Сейчас я хочу стареть, как великая Майя Плисецкая. И хотя Плисецкая уделяла большое внимание своей внешности, она не боялась появляться на важных мероприятиях совершенно без макияжа. И такая смелость не только не подмочила репутацию Плисецкой, но наоборот, возвысила ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин», — объяснила телесваха.
Ранее телеведущая Роза Сябитова сообщила, что из-за постоянного нажимания на газ в долгих поездках у нее на ноге образовался тромб.