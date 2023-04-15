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1 час назад

Сябитова поделилась планами на старость

Ирина Лебедева

Розе Сябитовой 61 год. Знаменитая телесваха прекрасно выглядит, не скрывая, что пользовалась помощью пластических хирургов.

Сябитова поделилась планами на старость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая делала подтяжку лица, липосакцию и другие процедуры. Но все это осталось в прошлом. Роза Раифовна сообщила, что более не будет прибегать к радикальным мерам. Она планирует стареть достойно, - пишет СтарХит.

«Я только поддерживаю ту красоту, которую мне помогли вернуть специалисты, используя в основном домашние способы. Сейчас я хочу стареть, как великая Майя Плисецкая. И хотя Плисецкая уделяла большое внимание своей внешности, она не боялась появляться на важных мероприятиях совершенно без макияжа. И такая смелость не только не подмочила репутацию Плисецкой, но наоборот, возвысила ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин», — объяснила телесваха.

Ранее телеведущая Роза Сябитова сообщила, что из-за постоянного нажимания на газ в долгих поездках у нее на ноге образовался тромб.

Шоу-бизнес,Майя Плисецкая,
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