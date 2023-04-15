Бородина призналась, что до сих пор «верит в брак»
Ксения Бородина в беседе с блогером Надеждой Стрелец призналась, что даже двух разводов все еще верит в любовь, брак и возможность прожить всю жизнь с любимым человеком..
«Я достаточно консервативна во многих вопросах. Я верю в брак и в то, что люди могут пройти очень многие испытания и оставаться счастливыми», — объяснила Ксения.
После тяжелого развода со вторым супругом Курбаном Омаровым Бородиной потребовались два года чтобы залечить душевные раны. Сейчас телеведущая не отрицает возможности третьего брака, однако у нее сформировались четкие требования к потенциальному избраннику. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Мне нужны партнерские отношения — это абсолютно точно. То есть не смогу засесть дома, и чтобы полностью за все отвечал муж. Это мне не подойдет. Но и мужчину, который будет зависеть от меня полностью, я не хочу — не мое», — пояснила Ксения.
Ксения Бородина никогда не скрывала, что приобрела недвижимость в Дубае. Поклонники долгое время обсуждали, что их любимая звезда «Дома-2» вот-вот покинет родину. Но она не раз объясняла, что ехать никуда не собирается. Российская телеведущая считает покупку личной инвестицией.