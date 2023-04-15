Бородина призналась, что до сих пор «верит в брак»

«Мне нужны партнерские отношения — это абсолютно точно. То есть не смогу засесть дома, и чтобы полностью за все отвечал муж. Это мне не подойдет. Но и мужчину, который будет зависеть от меня полностью, я не хочу — не мое», — пояснила Ксения.