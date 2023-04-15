Боня рассказала, как работала над собственным преображением

Виктория Боня была гостьей канала YouTube Юлианы Карауловой. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что «сделала» себя сама. В юном возрасте к ней относились как к «своему парню», а девушке хотелось иного признания.
«Я была худая, смуглая… Мне этим тыкали. <…> Я ехала в пионерский лагерь — ко всем девочкам клеились мальчики, ко мне — ноль. И так было постоянно: в школе у всех девочек были какие-то ухажеры, у меня не было. Я была такой свой парень, пацан. Поэтому не было ощущения, что особенная», — рассказала Виктория.
Боня занялась собственным преображением, - пишет 5 Канал
«Я все-таки считаю, что я себя сделала. Я работала над всем: над своей мимикой, жестикуляцией, речью, походкой — над абсолютно всем», - призналась она.
Как считает сама телеведущая, результат того стоил.
«Я иду, например, по площади в Дубае, где меня никто не знает, со своим молодым человеком — смотрят на меня и мужчины, и женщины. Мне сейчас 43 года, я уже, как говорится, не такая красавица как была раньше. Но тем не менее…», резюмировала Виктория.
Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что у нее «самый большой клуб хейтеров» в шоу-бизнесе России.