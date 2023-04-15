Боня рассказала, как работала над собственным преображением

«Я была худая, смуглая… Мне этим тыкали. <…> Я ехала в пионерский лагерь — ко всем девочкам клеились мальчики, ко мне — ноль. И так было постоянно: в школе у всех девочек были какие-то ухажеры, у меня не было. Я была такой свой парень, пацан. Поэтому не было ощущения, что особенная», — рассказала Виктория.