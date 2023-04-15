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1 час назад

Муцениеце готовится к переезду в собственный особняк

Ирина Лебедева

Агата Муцениеце в прошлом году приобрела двухэтажный особняк за 20 миллионов рублей в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе Подмосковья. И сразу же начала его достраивать и ремонтировать. Сейчас она уже закупает туда новую мебель и скоро с детьми – 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией переедет жить.

Муцениеце готовится к переезду в собственный особняк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обо всем этом Агата подробно рассказала в своем YouTube-влоге «Честные будни». Она подробно показала свой коттедж – панорамные окна, множество комнат, отделка в светлых тонах.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. До развода они жили в особняке в подмосковном коттеджном поселке «Трувиль». Затем актриса с детьми переехала в московскую квартиру. А Павел решил продать дом и приобрести себе другой – поскромнее, - информирует «Комсомольская Правда».

Муцениеце после развода сделала успешную карьеру. Звезда очень востребована, много снимается в кино и в сериалах, участвует в шоу и получает доходы от рекламы в соцсетях. Соответственно, хорошо зарабатывает.

Развод пары был достаточно громким и скандальным. Актриса обвинила супруга в алкоголизме и рукоприкладстве.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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