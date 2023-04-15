«Обожал, обожаю и буду обожать!» Николаев поздравил Пугачеву

Примадонна отмечает день рождения. 15 апреля звезде советской и российской эстрады исполнилось 74 года. Сейчас Алла Борисовна принимает поздравления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Певец и композитор Игорь Николаев в микроблоге выложил совместную фотографию с Пугачевой. Именинница в алой беретке весело смеется, улыбается и Николаев. Он написал о том, сколь значимое место занимает Примадонна в его жизни. Об этом рассказывает teleprogramma.pro

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«Дорогая Алла! С днем рождения! Обожал, обожаю и буду обожать! Спасибо за профессию, за все мои песни, которые вы спели душой и сердцем - «Расскажите, птицы», «Айсберг», «Паромщик», «Две звезды», «Коралловые бусы», «Озеро Надежды», «Балет», «Балалайка», «Любимчик Пашка», «Осенний поцелуй», «Незваный гость», «Не обижай меня», «Владивосток», «Мимоходом», «Королева», «Свирель» - и многие другие! Счастья и здоровья!»

Алла Борисовна откликнулась на этот пост, в шутку предложив давнему другу сочинить для нее еще один хит к будущем юбилею.

«Спасибо! Пиши к столетию! Не прогадаешь», - отметила певица.

Напомним, Пугачева покинула Россию после начала специальной операции на Украине. За границу также перебрались ее дети и супруг.