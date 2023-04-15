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31 минуту назад

Глава МИД Латвии внес Инстасамку в «черный список»

Lenta.ru

Российскую рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) внесли в латвийский перечень нежелательных персон. О включении артистки в черный список сообщил глава МИД Латвии Эдрар Ринкевич, передает издание «Фонтанка».

Глава МИД Латвии внес Инстасамку в «черный список»
Фото: соцсетисоцсети

Решение принято на основании государственного закона об иммиграции, пояснил глава внешнеполитического ведомства. Зотеевой установлен «запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок», сказано в сообщении.

Министр не указал, что стало поводом для такого решения. Ряд СМИ предположили, что Инстасамка оказалась в «черном списке» из-за пожертвований крупной суммы Вооруженным силам РФ. Сама Зотеева эту информацию опровергает.

Инстасамка попала в базу данных "Миротворец" из-за фейка

Ранее Инстасамку внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии. В личной карточке Зотеевой говорится, что она обвиняется в «осознанных деяниях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушениях».

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