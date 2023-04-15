Глава МИД Латвии внес Инстасамку в «черный список»

Российскую рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) внесли в латвийский перечень нежелательных персон. О включении артистки в черный список сообщил глава МИД Латвии Эдрар Ринкевич, передает издание «Фонтанка».

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Решение принято на основании государственного закона об иммиграции, пояснил глава внешнеполитического ведомства. Зотеевой установлен «запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок», сказано в сообщении.

Министр не указал, что стало поводом для такого решения. Ряд СМИ предположили, что Инстасамка оказалась в «черном списке» из-за пожертвований крупной суммы Вооруженным силам РФ. Сама Зотеева эту информацию опровергает.