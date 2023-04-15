Перенос концерта Киркорова с пасхального воскресенья объяснили

Директор певца Филиппа Киркорова в беседе с изданием Санкт-Петербурге с пасхального воскресенья, 16 апреля.

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Он уточнил, что речь идет не об отмене, а о переносе выступления на пятницу, 21 апреля.

«Перенос связан с техническими проблемами. Какие-то проблемы у БКЗ», — заявил директор артиста.

«Связано ли это с Пасхой? Все может быть, но я не верю в такие совпадения. Мы из-за этого никак не переживаем», — добавил он.

В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» изданию сообщили, что проблемы возникли с декорациями: «Они у Киркорова настолько масштабные, что возникли проблемы с монтажом». При этом выступления певца 17, 18, 19 и 20 апреля пройдут в намеченные сроки.

При этом источники издания, близкие к концертной сфере, утверждают, что связь возникших «технических причин» и Пасхи существует. По их словам, руководству БКЗ якобы напомнили, что у Киркорова с прошлого года тянется конфликт с православными активистами, и посоветовали не портить святой праздник.

Ранее сообщалось, что Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге «по техническим причинам» перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля.

Местные СМИ связали перенос концерта с его прошлогодним выступлением, когда во время номера «Мария Магдалина» Киркоров забрался на поваленный христианский крест и исполнил несколько танцевальных движений. После этого на артиста подали в суд православные активисты за оскорбление чувств верующих.