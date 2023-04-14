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Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем

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Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что из-за постоянного нажимания на газ в долгих поездках у нее на ноге образовался тромб. О произошедшем она написала у себя в Telegram-канале.

Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем
© Скриншот

По словам Сябитовой, при поездках на длительные расстояния и постоянном нажимании на педаль газа, вены на ногах «могут не выдержать и начнет образовываться тромб».

«Вот такая история произошла и у меня недавно. Хорошо, что вовремя пришла к флебологу. Быстро убрали проблему», — сообщила она.

Сябитова высказалась о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»

Также Сябитова обратилась к своим подписчикам, призвав их не сомневаться и проходить диспансеризацию.

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