Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что из-за постоянного нажимания на газ в долгих поездках у нее на ноге образовался тромб. О произошедшем она написала у себя в Telegram-канале.

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По словам Сябитовой, при поездках на длительные расстояния и постоянном нажимании на педаль газа, вены на ногах «могут не выдержать и начнет образовываться тромб».

«Вот такая история произошла и у меня недавно. Хорошо, что вовремя пришла к флебологу. Быстро убрали проблему», — сообщила она.