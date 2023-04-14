Юбилейный концерт Киркорова в Петербурге перенесли

В Санкт-Петербурге с 16 на 21 апреля перенесли юбилейный концерт певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте площадки БКЗ «Октябрьский».
«Концерт Киркорова назначенный на 16 апреля переносится на 21 апреля по техническим причинам. Купленные билеты действительны и не требуют обмена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
В беседе с «Фонтанкой» в «Октябрьском» уточнили, что речь идет о проблемах с декорациями, которые у певца «масштабные».
Киркоров пока никак не прокомментировал перенос концерта.
Напомним, что выступление певца в Санкт-Петербурге является частью масштабного гастрольного тура в честь его 55-летия. Гастроли завершатся в конце апреля концертом в Государственном Кремлевском дворце.