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37 минут назад

Юбилейный концерт Киркорова в Петербурге перенесли

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге с 16 на 21 апреля перенесли юбилейный концерт певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте площадки БКЗ «Октябрьский».

Юбилейный концерт Киркорова в Петербурге перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Концерт Киркорова назначенный на 16 апреля переносится на 21 апреля по техническим причинам. Купленные билеты действительны и не требуют обмена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В беседе с «Фонтанкой» в «Октябрьском» уточнили, что речь идет о проблемах с декорациями, которые у певца «масштабные».

Киркоров пока никак не прокомментировал перенос концерта.

Напомним, что выступление певца в Санкт-Петербурге является частью масштабного гастрольного тура в честь его 55-летия. Гастроли завершатся в конце апреля концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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