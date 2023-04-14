Юбилейный концерт Киркорова в Петербурге перенесли

В Санкт-Петербурге с 16 на 21 апреля перенесли юбилейный концерт певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте площадки БКЗ «Октябрьский».

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«Концерт Киркорова назначенный на 16 апреля переносится на 21 апреля по техническим причинам. Купленные билеты действительны и не требуют обмена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В беседе с «Фонтанкой» в «Октябрьском» уточнили, что речь идет о проблемах с декорациями, которые у певца «масштабные».

Киркоров пока никак не прокомментировал перенос концерта.