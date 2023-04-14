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Данила Козловский опроверг слухи о наличии гражданства США

Актер Данила Козловский вышел на связь в Telegram-канал после обвинений главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в наличии гражданства в США.

Козловский прокомментировал сообщения о наличии гражданства США
© РИА Новости

Козловский опроверг слухи о том, что у него есть гражданство США. Звезда сообщил, что у него нет второго гражданства.

«Главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией следует лучше проверять факты, прежде чем бросаться на амбразуру с такими громогласными обвинениями», — заявил Козловский.

Также артист уверил, что не уезжал из России. Он отметил, что каждый месяц на протяжении нескольких лет выходит на сцену Петербуржского Малого драматического театра. Актер уточнил, что данная информация легко проверяется на сайте заведения.

«Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом, каждый месяц играть в театре в России», — отметил артист.

Козловский добавил, что в США живет его дочь, поэтому он иногда уезжает на пару дней за границу, чтобы встретиться с ребенком. По словам звезды, это не дает основания утверждать, что он «сбежал» из России.

Ранее сообщалось, что главу МВД Владимира Колокольцева попросили проверить высказывания Данилы Козловского на экстремизм.

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