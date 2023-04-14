Актер Мэттью Макконахи сообщил, что его коллега и друг Вуди Харрельсон может быть его братом по отцу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подкаст Let’s Talk Off Camera.

По словам Макконахи, на мысли о проверке родственной связи их натолкнули слова его матери, которая несколько лет назад в Греции сообщила, что знала отца Харрельсона.

«И все расслышали многоточие после слова "знала". Это было "ЗНАЛА" со смыслом», — отметил он.

Во время расследования своих семейных историй, они выяснили, что отец Харрельсона был в отпуске в то же время, когда мать и отец Макконахи повторно разводились. Кроме того актер указал на «возможные квитанции и места в западном Техасе», где их родители могли пересечься.

«Вы знаете, где начинаюсь я и где заканчивается он, и где начинается он, а заканчиваюсь я, всегда было похоже на темную линию. И это часть наших дружеских отношений, верно? Мои дети называют его дядя Вуди. Его дети называют меня дядей Мэтью. И вы видите наши фотографии, и моя семья думает, что на многих фотографиях он — это я. Его семья думает, что на многих фотографиях я — это он», — сказал Макконахи.

Сейчас оба актера решают будут ли они делать ДНК-тест или нет.