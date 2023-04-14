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Иосиф Пригожин вышел на работу после перенесенного инсульта

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Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в социальных сетях о возвращении коллеги Иосифа Пригожина на работу.

Пригожин вышел на работу после перенесенного инсульта
© РИА Новости

Кудрявцева опубликовала ролик, где Пригожин готовится к съемкам шоу «Звезды сошлись!». В ролике продюсер вместе с Дмитрием Губерниевым подшучивают друг над другом и смеются. Губерниев заявил, что он и муж певицы Валерии — подкаблучники.

«Знаешь, как сказал Ростропович, когда у него спросил Жандарев на Первом канале: «А вы подкаблучник?». Он ответил: «Зато какой каблучок!» — ответил Пригожин.

13 апреля продюсер впервые вышел на работу после микроинсульта.

7 апреля сообщалось, что Пригожин отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия во время съемок телешоу. Врачи, прибывшие на вызов шоумена, диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку. Позже звезда рассказывал, что медики вовремя оказали ему помощь, поэтому он чувствует себя уже лучше. Продюсер поблагодарил всех коллег по проекту «Звезды сошлись!», которые вызывали «скорую».

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