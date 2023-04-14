«Всегда все бурлит»: Николай Басков рассказал о личной жизни

Певец Николай Басков, отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma о его личной жизни, заявил, что в этом вопросе у него «всегда все бурлит».

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«У меня всегда все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», — заверил Басков.

Музыкант также рассказал о своем состоянии здоровья — он признался, что после перенесенного зимой хирургического вмешательства операций ему хватило. Басков подчеркнул, что теперь он полон сил.