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Басков оценил новый имидж Киркорова

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Певец Николай Басков оценил новый имидж своего коллеги по сцене Филиппа Киркорова. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он считает, что поп-король всегда дает публике повод напомнить о себе.

«И это прекрасно. Артист всегда должен поддерживать к себе интерес», — заявил Басков.

Он также отметил, что Киркорову даже не нужно подогревать интерес аудитории к себе, поскольку россияне и так найдут способ сделать смешной мем про своего кумира. Басков подчеркнул, что звезды привыкли к такому проявлению внимания и умеют держать оборону.

Басков рассказал о своей личной жизни

Напомним, что кардинальные перемены в имидже поп-певца произошли недавно. Сам Киркоров описывал свой стиль как «эльфийский брутал». Некоторые поклонники даже стали шутить о том, что артиста подменили двойником, однако певец развеял все слухи об этом и попросил не распространять подобные сплетни.

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