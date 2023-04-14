Басков оценил новый имидж Киркорова
Певец Николай Басков оценил новый имидж своего коллеги по сцене Филиппа Киркорова. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он считает, что поп-король всегда дает публике повод напомнить о себе.
«И это прекрасно. Артист всегда должен поддерживать к себе интерес», — заявил Басков.
Он также отметил, что Киркорову даже не нужно подогревать интерес аудитории к себе, поскольку россияне и так найдут способ сделать смешной мем про своего кумира. Басков подчеркнул, что звезды привыкли к такому проявлению внимания и умеют держать оборону.
Напомним, что кардинальные перемены в имидже поп-певца произошли недавно. Сам Киркоров описывал свой стиль как «эльфийский брутал». Некоторые поклонники даже стали шутить о том, что артиста подменили двойником, однако певец развеял все слухи об этом и попросил не распространять подобные сплетни.