Резидент Comedy Club Бебуришвили рассказал о скорой свадьбе

Комик и резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили сообщил, что планирует сыграть свадьбу грядущим летом. Об этом пишет StarHit.
"Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу, кого. Пусть каждый думает, что это про него", - пошутил Бебуришвили.
Юморист уточнил, что намеренно скрывал от общественности свое намерение жениться, но в качестве доказательства своих планов продемонстрировал кольцо на безымянном пальце. Однако раскрывать детали романа или личность возлюбленной Бебуришвили не стал.
Ранее Бебуришвили рассказал о неловкой ситуации с Олесей Судзиловской на съемках сериала.