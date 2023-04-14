Резидент Comedy Club Бебуришвили рассказал о скорой свадьбе

"Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу, кого. Пусть каждый думает, что это про него", - пошутил Бебуришвили.