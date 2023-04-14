Тейлор Свифт высказалась о расставании с Джо Элвином со сцены

33-летняя американская певица Тейлор Свифт намекнула на расставание с бойфрендом Джо Элвином со сцены на концерте в Тампе (Флорида, США). Об этом сообщает The Guardian.

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На концерте в рамках тура Eras на стадионе Raymond James она поприветствовала 70 тыс. фанатов.

«Мне кажется, или нам нужно много нового обсудить?» — пошутила она.

Кроме того, она исполнила песню 2019 года Lover, посвященную Элвину.

«Следующая песня, которая прозвучит, это просто песня о любви, знаете?» — сказала она.

Тейлор Свифт и Джо Элвин впервые встретились в 2017 году. Певица долгое время скрывала отношения. Она официально рассекретила их только в 2021-м на премии «Грэмми».