$81.68-0.4290.00+0.24

Тейлор Свифт высказалась о расставании с Джо Элвином со сцены

33-летняя американская певица Тейлор Свифт намекнула на расставание с бойфрендом Джо Элвином со сцены на концерте в Тампе (Флорида, США). Об этом сообщает The Guardian.

Тейлор Свифт высказалась о расставании с Джо Элвином со сцены
© Газета.Ru

На концерте в рамках тура Eras на стадионе Raymond James она поприветствовала 70 тыс. фанатов.

«Мне кажется, или нам нужно много нового обсудить?» — пошутила она.

Кроме того, она исполнила песню 2019 года Lover, посвященную Элвину.

«Следующая песня, которая прозвучит, это просто песня о любви, знаете?» — сказала она.

Тейлор Свифт и Джо Элвин впервые встретились в 2017 году. Певица долгое время скрывала отношения. Она официально рассекретила их только в 2021-м на премии «Грэмми».

О расставании пары стало известно в начале апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий