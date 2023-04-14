Компания Ольги Бузовой намерена подать ответный иск к производителю вина

Компания российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой намерена обратиться в суд со встречным иском к производителю вина, потребовавшему от звезды более 1 млн евро. Об этом сообщил продюсер знаменитости Арам Арчер.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что представители певицы пока никаких судебных извещений не получали. При этом он подчеркнул, что когда придет иск — им займутся адвокаты.

«Глобал вайн» нашей компании на сегодняшний день уже проиграл все суды. И у нас есть свои иски к ним», — сказал он.