Компания Ольги Бузовой намерена подать ответный иск к производителю вина

Компания российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой намерена обратиться в суд со встречным иском к производителю вина, потребовавшему от звезды более 1 млн евро. Об этом сообщил продюсер знаменитости Арам Арчер.
В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что представители певицы пока никаких судебных извещений не получали. При этом он подчеркнул, что когда придет иск — им займутся адвокаты.
«Глобал вайн» нашей компании на сегодняшний день уже проиграл все суды. И у нас есть свои иски к ним», — сказал он.
По словам собеседника издания, ранее суд уже установил, что предприятие осуществляло реализацию контрафактной продукции. И время, по его словам, покажет дальнейший ход событий.