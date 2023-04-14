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17 минут назад

Компания Ольги Бузовой намерена подать ответный иск к производителю вина

Слово и Дело

Компания российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой намерена обратиться в суд со встречным иском к производителю вина, потребовавшему от звезды более 1 млн евро. Об этом сообщил продюсер знаменитости Арам Арчер.

Компания Ольги Бузовой намерена подать ответный иск к производителю вина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что представители певицы пока никаких судебных извещений не получали. При этом он подчеркнул, что когда придет иск — им займутся адвокаты.

«Глобал вайн» нашей компании на сегодняшний день уже проиграл все суды. И у нас есть свои иски к ним», — сказал он.

По словам собеседника издания, ранее суд уже установил, что предприятие осуществляло реализацию контрафактной продукции. И время, по его словам, покажет дальнейший ход событий.

Шоу-бизнес,Арам Арчер,
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