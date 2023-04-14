Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался лишь «второй подбородок»

Актриса Кристина Асмус пошутила на тему раздела имущества после развода с комиком Гариком Харламовым. Как сообщает «Газета.Ru», в комментарии под постом журналистки Ксении Собчак она заявила, что все что ей досталось — второй подбородок.
Собчак опубликовала на своей странице фото с актрисой, похвалив ее за смелость при участии в откровенных съемках.
«Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества», — добавила она.
Асмус в комментариях заметила, что на опубликованном снимке видно ее второй подбородок.
«Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны», — написала она.
Асмус также отметила, что тема с ее участием в эротической сцене в фильме Клима Шипелина «Текст» уже никому не интересна.
Напомним, что Асмус и Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. Незадолго до их разрыва в интернете разгорелся скандал из-за постельной сцены с Асмус. Многие поклонники предположили, что это и стало причиной разрыва звездной пары.