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33 минуты назад

Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался лишь «второй подбородок»

Никита Бородкин

Актриса Кристина Асмус пошутила на тему раздела имущества после развода с комиком Гариком Харламовым. Как сообщает «Газета.Ru», в комментарии под постом журналистки Ксении Собчак она заявила, что все что ей досталось — второй подбородок.

Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался лишь «второй подбородок»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собчак опубликовала на своей странице фото с актрисой, похвалив ее за смелость при участии в откровенных съемках.

«Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества», — добавила она.

Асмус в комментариях заметила, что на опубликованном снимке видно ее второй подбородок.

«Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны», — написала она.

Асмус также отметила, что тема с ее участием в эротической сцене в фильме Клима Шипелина «Текст» уже никому не интересна.

Напомним, что Асмус и Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. Незадолго до их разрыва в интернете разгорелся скандал из-за постельной сцены с Асмус. Многие поклонники предположили, что это и стало причиной разрыва звездной пары.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Ксения Собчак,
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