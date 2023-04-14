Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался лишь «второй подбородок»

Актриса Кристина Асмус пошутила на тему раздела имущества после развода с комиком Гариком Харламовым. Как сообщает «Газета.Ru», в комментарии под постом журналистки Ксении Собчак она заявила, что все что ей досталось — второй подбородок.

Собчак опубликовала на своей странице фото с актрисой, похвалив ее за смелость при участии в откровенных съемках.

«Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества», — добавила она.

Асмус в комментариях заметила, что на опубликованном снимке видно ее второй подбородок.

«Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны», — написала она.

Асмус также отметила, что тема с ее участием в эротической сцене в фильме Клима Шипелина «Текст» уже никому не интересна.