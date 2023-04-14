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В театре прокомментировали слухи об отмене спектаклей с Козловским

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В петербургском МДТ (Театр Европы) подтвердили, что актер Данила Козловский сыграет в апрельских спектаклях «Гамлет» и «Коварство и любовь». Об этом сообщает РИА Новости.

В театре прокомментировали слухи об отмене спектаклей с Козловским
© РИА Новости

«Информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом», — подчеркнули в театре.

Спектакли с Козловским запланированы на 20, 21, 22 и 23 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что марте 2023 года Козловский вернулся в Россию из США. В апреле и мае у него запланированы спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.

В феврале 2022-го Козловский назвал события на Украине катастрофой. Он заявил, что настоящий патриотизм — «это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь».

На фоне новостей о возвращении Козловского глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что попросил Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации российской армии.

Затем Бородин заявил, что Козловскому грозят проверки на экстремизм и финансирование из-за рубежа.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал министра культуры Ольгу Любимову отменить выступления актера на территории России «в связи с отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии».

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