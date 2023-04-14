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19 минут назад

Стало известно о заработке Леонтьева на стрижке собак

Lenta.ru

Российский певец Валерий Леонтьев, проживающий в США, зарабатывает на стрижке собак в Майами. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Стало известно о заработке Леонтьева на стрижке собак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, жена артиста Людмила Исакович открыла в Майами бизнес — гостиницу и парикмахерскую для собак. Отмечается, что со временем сфера деятельности Исакович расширилась, и она стала выезжать на дом к вип-клиентам, проживающим на острове Фишер-Айленд.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы отсудила у Леонтьева несколько сотен тысяч рублей из-за залитой квартиры.

В 2022 году Леонтьев объяснил свой отъезд в Майами. Исполнитель отметил, что в США его не узнают — это дает возможность спокойно перемещаться по улицам. «Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь (в России — прим. «Ленты.ру») не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке», — рассказал артист.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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