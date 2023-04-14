$81.68-0.4290.00+0.24

Бузова рассказала о резком и беспричинном похудении

1

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала журналистам о своем резком похудении. На эту тему она высказалась в интервью с редактором портала Prozvezd.

Бузова рассказала о резком и беспричинном похудении
© globallookpress.com

37-летняя знаменитость пообщалась с репортером на съемочной площадке нового клипа на песню «Верни». Поп-исполнительница призналась, что за последние недели неожиданно сбросила несколько килограммов. По ее словам, сейчас она носит 34-й российский размер одежды вместо привычного 38-го размера.

«Вообще-то у меня 38-й. 36-й размер — когда я нахожусь в топ-форме и сама себе нравлюсь. А тут 34-й!» — отметила телезвезда и вдобавок назвала свое похудение беспричинным.

Артистка уточнила, что не придерживалась жестких диет перед началом съемок.

«Я не стремлюсь быть худой: у меня всегда есть, за что потрогать и на что посмотреть. Я люблю такое состояние, когда я нахожусь в тонусе. Мне в жизни никто не дает мой возраст, хотя я его не скрываю. (…) Потому что худая девушка всегда моложе выглядит, — уточнила Бузова. — Главное нравиться себе. Я люблю, когда у меня ничего не прижимает и ничего не торчит. Важно, как я вижу себя в зеркале».

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий