Бузова рассказала о резком и беспричинном похудении

«Я не стремлюсь быть худой: у меня всегда есть, за что потрогать и на что посмотреть. Я люблю такое состояние, когда я нахожусь в тонусе. Мне в жизни никто не дает мой возраст, хотя я его не скрываю. (…) Потому что худая девушка всегда моложе выглядит, — уточнила Бузова. — Главное нравиться себе. Я люблю, когда у меня ничего не прижимает и ничего не торчит. Важно, как я вижу себя в зеркале».