На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро

Алкогольная компания "Глобал Вайн Дистрибьюшен" подала иск к певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В 2020 году "ГВД" и Бузова договорились о производстве вина Buzwine. После начала розлива вина Бузова разорвала договор на использование своего изображения и имени.

Теперь производитель алкоголя пожаловался в Верховный суд на музыкальный лейбл, представляющий интересы певицы, от певицы требуют вернуть деньги за утилизированные бутылки.

Известно, с "ГВД" были взысканы денежные средства за невыполнение контракта на производство вина, и убытки составили €1,15. В 1,5 млн руб. обошлась утилизация.