Орбакайте выпустила посвященную Пугачевой песню

Певица Кристина Орбакайте выпустила песню «Алла будет петь», посвященную ее матери Алле Пугачевой. Орбакайте опубликовала отрывок песни в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь, крылья будут сзади гореть, Алла будет петь, пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь», — так звучит припев.

Орбакайте подчеркнула, что это особенная для нее песня «о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поёт и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть».

Песня вышла ко дню рождения Пугачевой — 15 апреля ей исполнится 74 года.

Алла Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России в сентябре 2022 года.