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29 минут назад

Орбакайте выпустила посвященную Пугачевой песню

Мария Иванова

Певица Кристина Орбакайте выпустила песню «Алла будет петь», посвященную ее матери Алле Пугачевой. Орбакайте опубликовала отрывок песни в своем Telegram-канале.

Орбакайте выпустила посвященную Пугачевой песню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь, крылья будут сзади гореть, Алла будет петь, пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь», — так звучит припев.

Орбакайте подчеркнула, что это особенная для нее песня «о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поёт и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть».

Песня вышла ко дню рождения Пугачевой — 15 апреля ей исполнится 74 года.

Алла Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России в сентябре 2022 года.

Певица опубликовала пост, в котором попросила «зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны». Она подчеркивала, что солидарна с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания».

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