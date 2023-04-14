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19 минут назад

Жанна Агузарова показала публике свою обновленную внешность

Никита Бородкин

Певица Жанна Агузарова показала свою внешность после новых пластических операций. Как сообщает «КП», в соцсетях она опубликовала результат удачной работы врачей.

Напомним, что знаменитость в последнее время сильно увеличила губы и скулы. Кроме того, из-за одутловатого лица, которое после многочисленных операций стало напоминать маску, знаменитость перестали узнавать.

T.me/zhannaaguzarovacom

Однако на днях Агузарова в соцсетях показала снимок, который вызвал шок у фанатов. Певице удалось вернуть себе аккуратные губы бантиком, а также избавиться от филлеров. Публика засыпала ее комплиментами, отметив значительные улучшения во внешности. Некоторые сочли, что врачи наконец-то исправили ранее допущенные ошибки.

Агузарова заявила, что считает Россию лучшей в мире страной

Напомним, что недавно Агузарова жаловалась на то, что никак не может устроить личную жизнь. После ряда неудачных романов она заявила, что ей, по всей видимости, просто не суждено снова стать невестой.

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