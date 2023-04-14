Певица Жанна Агузарова показала свою внешность после новых пластических операций. Как сообщает «КП», в соцсетях она опубликовала результат удачной работы врачей.

Напомним, что знаменитость в последнее время сильно увеличила губы и скулы. Кроме того, из-за одутловатого лица, которое после многочисленных операций стало напоминать маску, знаменитость перестали узнавать.

T.me/zhannaaguzarovacom

Однако на днях Агузарова в соцсетях показала снимок, который вызвал шок у фанатов. Певице удалось вернуть себе аккуратные губы бантиком, а также избавиться от филлеров. Публика засыпала ее комплиментами, отметив значительные улучшения во внешности. Некоторые сочли, что врачи наконец-то исправили ранее допущенные ошибки.