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11 минут назад

Бывший директор Ротару заявил, что Милохин потерял доходы из-за отсутствия таланта

Газета.Ru

Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с mk.ru объяснил, почему Даня Милохин потерял былую популярность и больше не претендует на крупные гонорары.

Бывший директор Ротару объяснил причину потери доходов Милохиным
Фото: danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Даня Милохин – бесталанный, по сути - пустышка. Это тот случай, когда быстро взлетел и быстро погас. Потому что таланта у него нет никакого абсолютно. Он поразил публику своей непосредственностью", - считает Лавров.

Промоутер отметил, что у Милохина нет явных профессиональных качеств, которые помогли бы ему зарабатывать после переезда за границу.

"В России он зарабатывал за счет рекламы и интереса публики. Он давал рейтинг, поэтому его взяли на Первый канал, который он кинул. За границей он никому не нужен. И дальше его материальные проблемы будут только ухудшаться", - заявил экс-директор Ротару.

Лавров утверждает, что Милохина ждет "полное забвение". Ранее Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России. Сейчас 21-летний блогер находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах. В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием "Изи на", в котором перепел песню рэпера Noize MC "Из окна". Незадолго до этого Милохин покинул шоу "Ледниковый период" в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,София Ротару,Сергей Лавров,Первый канал,
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