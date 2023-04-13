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Ляйсан Утяшева выразила поддержку слетавшей в космос Юлии Пересильд

Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале похвалила актрису Юлию Пересильд за участие в съемках фильма «Вызов». По ее словам, смелостью звезды можно только гордиться.

Утяшева выразила поддержку слетавшей в космос Пересильд
© globallookpress.com

Утяшева посмотрела фильм во время предпремьерного показа. Кинолента гимнастке чрезвычайно понравилась.

«Фильм "Вызов" — огонь», — заявила телеведущая.

Картина выйдет в общий прокат 20 апреля этого года. Премьерные показы «Вызова» в Москве начались в День космонавтики 12 апреля.

Как известно, часть съемочного процесса проходила на борту Международной космической станции. В космос отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер ленты Клим Шипенко.

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