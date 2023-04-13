Утяшева выразила поддержку слетавшей в космос Пересильд

Ляйсан Утяшева выразила поддержку слетавшей в космос Юлии Пересильд
Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале похвалила актрису Юлию Пересильд за участие в съемках фильма «Вызов». По ее словам, смелостью звезды можно только гордиться.
Утяшева посмотрела фильм во время предпремьерного показа. Кинолента гимнастке чрезвычайно понравилась.
«Фильм "Вызов" — огонь», — заявила телеведущая.
Картина выйдет в общий прокат 20 апреля этого года. Премьерные показы «Вызова» в Москве начались в День космонавтики 12 апреля.
Как известно, часть съемочного процесса проходила на борту Международной космической станции. В космос отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер ленты Клим Шипенко.